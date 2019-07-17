Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Ранее российское гражданство могли получить лишь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщается, подать документы на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории Российской Федерации.

Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет «непризнание нелегально выданных российских паспортов» жителям ОРДЛО.