Концепт дальнейших действий по выработке предложений об интеграции Беларуси и России согласован. Об этом 17 июля на VI Форума регионов двух стран сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

По его словам, рабочая группа отработала те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, и для президента подготовлен пакет предложений для переговоров.

Министр отметил, что есть различные варианты решения отдельных вопросов. Это, по его мнению, будет обсуждаться на переговорах президентов двух стран в Санкт-Петербурге.