Игровой бренд My.Games – часть холдинга Mail.ru Group – объявил о полной консолидации белорусской студии Swag Masha, разработчика мобильной игры в жанре интерактивных историй Love Sick: Interactive Stories.

Ранее, в июле 2018 года, студия начала сотрудничать с инвестиционным подразделением My.Games, которое предоставило первые инвестиции для начала работы над проектом.

Запуск игры состоялся в январе 2019 на мобильной платформе Google Play, а в марте игра стала доступна пользователям App Store от Apple. За первые шесть месяцев после релиза аудитория игры превысила три миллиона зарегистрированных пользователей.

Сейчас игра показывает стабильный ежемесячный прирост по выручке и демонстрирует сильный потенциал для дальнейшего роста.

«Студия Swag Masha – отличный пример инвестиций на самой ранней стадии проекта, когда нет ничего, кроме хорошей идеи и веры в команду. С момента начала нашего сотрудничества до полной консолидации прошел всего один год», – пояснил Илья Карпинский, директор инвестиционного направления My.Games.

По его словам, при этом удалось выстроить такой формат взаимодействия, когда команда Swag Masha самостоятельно создавала свой проект, а My.Games по необходимости предоставляли им свою экспертизу и ресурсы.

Студия получила доступ к уникальный экосистеме My.Games, а также всестороннюю маркетинговую и операционную поддержку на всех этапах реализации проекта.

«На первой встрече с инвестиционным подразделением My.Games у нас была презентация по игре и команда из трех человек: продюсер проекта Дмитрий Никифоров, глава разработки Кирилл Надеждин и я», – рассказал Алексей Корнеев, управляющий директор студии Swag Masha.

По его словам, благодаря экспертизе и ресурсам My.Games, Swag Masha не только выросла как студия, но и значительно масштабировала один из главных игровых проектов – Love Sick: Interactive Stories.

Swag Masha была основана в мае 2018 года. Штаб-квартира находится в Минске. Штат насчитывает 30 человек. Студия является резидентом Парка высоких технологий.

Она специализируется на играх с сюжетной составляющей и активно сотрудничает с именитыми авторами из игровой и киноиндустрии. Love Sick: Interactive Stories – первая игра студии.