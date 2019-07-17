17 июля в рамках рабочего визита в Россию президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным посещает Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

О прибытии президентов в монастырь сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Валаамский монастырь находится на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии. Президенты посетят главный храм монастыря и осмотрят территорию обители.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Лукашенко и Путина на Валааме будет неформальной. Официальные переговоры запланированы на 18 июля. Они состоятся в рамках Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Следует отметить, что Лукашенко ранее заявил, что во время встречи с Путиным на Валааме не планирует «решать какие-то тайные вопросы».