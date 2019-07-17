Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что покинет руководящую должность 12 сентября текущего года. Решение обусловлено выдвижением политика на пост главы Европейского центрального банка.

Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающее в силу с 12 сентября 2019 года, — цитирует заявление политика РИА Новости.

Ранее МВФ утвердил на посту временного главы фонда Дэвида Липтона. Прежде он являлся первым заместителем директора-распорядителя Кристин Лагард, писал News.ru.