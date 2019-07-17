К концу текущего года под Минском появится экорынок, который строится по поручению президента Беларуси. Его возводят на базе долгостроя около деревень Боровая и Валерьяново.

Площадь экорынка, который появится около трассы Минск — Витебск, составит 20 тыс. м².

Он будет отличаться от других рынков тем, что там будут продавать только фермерские продукты и экологически чистую продукцию (овощи, фрукты, молочные и мясные продукты). Цены на продукты будут на порядок выше, однако они будут оправдываться высоким качеством товаров.

На прилавках будет появляться только продукция, прошедшая обязательную сертификацию в специальной лаборатории. При входе на торговую площадку будет серьезный входной контроль.

Основные строительные работы на данный момент уже закончены, осталось сделать монтаж декоративных элементов. Предполагается, что рядом с экорынком будет большая парковка, оборудованная выездами на проходящую рядом трассу М3 Минск — Витебск.