Успешной для белорусской сборной стала 50-я по счету международная физическая олимпиада. В Тель-Авиве пятеро наших ребят завоевали 5 медалей — 1 золото и 4 бронзы. Сразу же по прилету обладатель высшей награды, выпускник гимназии № 1 Борисова Евгений Дедков поделился с корреспондентом МЛЫН.BY своими впечатлениями от международного состязания, в котором участвовало более 360 человек из 78 стран.

— Женя, год назад на этой же олимпиаде в Лиссабоне ты получил серебряную медаль. Наверняка в этот раз ехал за золотом?

— В начале года я действительно хотел взять золото, а к концу почему-то подохладел к этому делу. Возможно, немного сменились приоритеты. Вдруг подумалось, что олимпиада — не самое главное в жизни. И когда ехал, о медали уже не думал, а она взяла и получилась.

— Какие чувства испытал, когда узнал, что золото — твое?

— Узнал я специфическим образом. Наши руководители написали, что у нас на команду 4 бронзы и 1 золото. Но что у кого — точно не было известно. Все почему-то подумали, что золото у меня. Мне тоже так казалось. Но когда информация все-таки подтвердилась, я просто облегченно вздохнул. Все, золото мое!

— С кем в первую очередь поделился радостью от победы?

— Сразу стал писать друзьям, учителю, родителям. Все были очень рады за меня. Мой педагог Евгений Евгеньевич Волынец ответил: «Спасибо за медаль!». Это первое золото на международной олимпиаде, которую взял его ученик. Это было важным и радостным событием для всех.

— Насколько сложными были задания в этом году?

— Олимпиада состояла из двух туров: теоретического с тремя задачами и практического с двумя. Они проходили в разные дни, на оба отводилось по 5 часов. Теория в этом году была более сложной, чем в прошлом. А вот эксперимент хотя бы полностью выполнялся, в отличие от прошлого года. Но по ощущениям было очень много моментов, на которых можно было наколоться.

Лично мне отведенного времени не хватило. Эксперимент очень объемный на международных олимпиадах, да и над теорией надо было подумать. Все сделать не успел. Но того, что успел, видимо, хватило. Похоже, остальные участники тоже не слишком преуспели.

— Как готовился к олимпиаде?

— Не поверите — совсем не готовился. Почему-то без подготовки оно лучше получается (улыбается). Я 4 года участвую в республиканской олимпиаде и в первые годы достаточно усердно готовился. За этот год не растерял форму, так что знаний хватило.

— Олимпиаду в этом году принимал Израиль. Страну-то удалось увидеть?

— Да, сама олимпиада заняла два дня, остальное время мы путешествовали. Нас возили по Израилю, показывали интересные места. Так что мы вернулись больше отдохнувшими, чем уставшими. Например, мы побывали на Мертвом море, в деревне бедуинов, в Иерусалиме. Я впервые был в Израиле, поэтому было очень интересно.

— Ты уже выпускник. В какой вуз подал документы?

— Я прошел квотный отбор в Московский физико-технический институт. Поступить мне помогло успешное участие в олимпиадах. В институте я прошел конкурс портфолио, где смотрели, сколько дипломов, и за какие олимпиады они были получены. Кстати, достаточно много участников международной физической олимпиады идут туда учиться — как минимум четверо ребят из нашей команды, несколько человек из Казахстана, практически все россияне. Это сильный вуз, и в среде олимпиадников он популярен.

— О том, что поступил, знал до олимпиады?

— Да. ЦТ у нас я не сдавал. Когда была регистрация на него, я находился на сборах к олимпиаде. Хотел попробовать, для себя, но как-то не сложилось.

— А есть ли еще какая-нибудь олимпиада, которую ты бы хотел выиграть? Или ты ставишь перед собой уже другие цели?

— Все олимпиады закончились, остались только студенческие. Главное, чего я сейчас хочу, — состояться в жизни, стать успешным человеком. Это, наверное, общая для многих людей цель.

Дополнительно

Международная физическая олимпиада (IPhO) — ежегодные соревнования среди учащихся разных стран в знании физики и умении пользоваться ее методами. Задачи для нее готовят представители страны-организатора. Нынешняя, 50-я международная физическая олимпиада, проходила с 7 по 15 июля в Тель-Авиве (Государство Израиль). В национальную сборную команду Беларуси вошли 5 участников — все они являются победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Физика» в 2018/2019 учебном году. Это выпускник гимназии № 1 Борисова Евгений Дедков, выпускники лицея БГУ Александр Каленчиц, Алексей Быков и Михаил Макей, выпускник лицея № 1 имени А. С. Пушкина г. Бреста Андрей Коцевич. Руководитель команды — Анатолий Иванович Слободянюк (БГУ).

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