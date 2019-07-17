Больше испанцев, меньше украинцев: кто приезжает в Беларусь

Сохранится ли интерес к Беларуси со стороны соседей, удержит ли Египет первое место в качестве самого популярного места отдыха у белорусов за рубежом и восстановится ли за 2019 год болгарское направление?

В разгар туристического сезона Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал сборник «Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь», посвященный работе отрасли в 2018 году.

Завтра твоей страны изучило уточненные данные Белстата.

Число организованных (т.е. тех, кого обслуживали туркомпании) туристов, посетивших в прошлом году Беларусь, увеличилось больше чем на 80 тысяч человек – с 282 694 до 365 534.

Как и раньше, большинство из них прибыли в Беларусь из стран СНГ (213 431 человек), а в их числе больше всего — из России (207 416 человек). Россиян стало больше примерно на 16 тысяч человек.

Один из важнейших трендов для въездного направления в прошлом году –практически удвоение числа въездных туристов из Польши, Литвы, Латвии, привлеченных новыми условиями посещения белорусского приграничья.

В топ-8 стран с наибольшим числом туристов, посетивших Беларусь, неожиданно вошла Испания. Испанцы потеснили, в частности, эстонцев. Наилучшая динамика у ОАЭ. Число туристов из Эмиратов выросло с 28 до 1 034 человек. Также заметно увеличилась популярность белорусского направления у жителей Бельгии (с 249 до 1123 туристов) и Нидерландов (с 617 до 1003 туристов).

Заметно меньше в прошлом году в Беларуси стало туристов из Франции (с 827 их число уменьшилось до 611 человек) и Италии (с 1162 до 749). Также сократился поток в нашу страну визитеров из Украины.

Топ-8 стран с наибольшим числом туристов, посетивших Беларусь в 2018 г.

Одним из главных итогов прошлого года на выездном направлении стало возвращение на первое место Египта, опередившего в 2018 году по популярности у белорусов Турцию.

По данным Белстата, в прошлом году организованно выехали за рубеж 850 724 белорусов. Годом ранее было 727 536 человек.

Одна из лучших динамик в 2018 году была на грузинском направлении. Эту страну посетили 16 380 человек, тогда как годом ранее 6 561. Заметно выросла популярность отдыха в Тунисе и Франции.

А вот болгарское направление «просело». В 2018 году эту страну посетило около 50 тыс. человек, хотя годом ранее было почти 65 тысяч туристов. Болгарию практически догнала Россия.

Также меньше белорусских туристов в 2018 году отправилось в Польшу, Черногорию, на Кипр, в Таиланд и Индию.

Топ-8 стран, пользовавшихся набольшей популярностью у белорусских туристов в 2018г.