Белорусские банки предупреждают своих клиентов об участившихся случаях мошенничества посредством мессенджера Viber, сообщает NewsBel.by.

В частности, мошенники регистрируют фейковый аккаунт на иностранный номер телефона в популярном мессенджере, ставят на аватарку логотип банка и рассылают сообщения следующего характера: «Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber».

Далее мошенники просят предоставить данные карты и получают доступ к денежным средствам.

Банковские специалисты рекомендуют не связываться с подобными аккаунтами, не предоставлять никаких личных данных, информации о банковской карточке, логины-пароли от интернет-банкинга.