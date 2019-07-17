БелАЗ планирует поставить в Россию карьерные самосвалы на сумму около $600 млн в 2020 году. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» Петр Пархомчик, передает БЕЛТА.

Петр Пархомчик рассказал, что формирование заказов на 2020 год продолжается. Есть заявки от Уральской горно-металлургической компании, АО «СУЭК», ЗАО «Стройсервис», «Норникеля». «Все эти контракты будут подписаны в августе-сентябре, — проинформировал он. — Ориентировочно российским партнерам будет поставлено 600 карьерных самосвалов на примерно $600 млн».

Контракты на поставки в Россию были подписаны в начале 2018 года. «Мы их исполняем. На сегодня поставлено 357 единиц карьерных самосвалов и 260 грузовых железнодорожных вагонов. До конца года предстоит поставить еще около 300 единиц карьерных самосвалов и столько же вагонов», — добавил Петр Пархомчик.