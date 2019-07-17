Американка рассказала оклахомцам о поездках в Беларусь на родину мужа

Хизер Ровба – жительница города Эдмонд в Оклахоме – рассказала читателям крупнейшей ежедневной газеты штата The Oklahoman о поездках за океан – на родину своего супруга Юрия.

«Более 15 лет назад я встретила парня из Беларуси, что, как вскоре выяснилось, не название какого-то дальнего городка в Оклахоме. Страна бывшего СССР стала частью нашей семьи, когда в 2006 году мы поженились. Скоро родились трое маленьких деток, и Юрий разговаривал с ними только на русском, так как его семья по-прежнему живет в Беларуси», – пишет Хизер.

По ее словам, ежегодные поездки в Беларусь обычно совершались Юрием в компании с одним или двумя старшими детьми. Но этим летом, поскольку Илиане, Оливеру и Эстель исполнилось уже 11, 8 и 5 соответственно, семья совершила первый визит в полном составе, чтобы вместе погрузиться в белорусский быт и культуру.

Далее в своей статье Ровба кратко знакомит читателей газеты с географией, историей, политикой, экономикой и социумом нашей страны.

В частности, отмечает, что она известна производством тракторов и другой тяжелой техники, экспортом калийных и азотных удобрений, нефтепереработкой и деревообработкой. А также растущими здесь березами, гуляющими в свободном выпасе зубрами. И кроме того, гимнастами 1990-2000-х, включая Виталия Щербо, и современной звездой тенниса Викторией Азаренко.

По наблюдениям Хизер, стиль жизни белорусов скромный и простой, но вместе с тем комфортный.

«Большинство горожан живет в квартирах многоэтажек, которые полностью возводятся из готовых каркасов. Некоторые из них владеют дачей – домиком в деревне, часто с баней, на участке земли, где можно заниматься садом и огородом и жить с того, что дает земля. Горожане приезжают на дачу по выходным, чтобы отдохнуть и позаботиться о хозяйстве», – повествует американка.

Хизер сообщает, что в Беларуси растет агроэкотуризм. Предприниматели покупают старые дома в деревне и восстанавливают их для жизни в сельском стиле, а туристы остаются в них на постой, доят коров, взбивают масло, жнут серпами, чтобы ощутить, как жили люди в старину.

Как информирует американка, ее муж Юрий вырос в Энергетике – поселке с 3 тысячами жителей в 40 минутах езды от Минска. Затем его родители переехали в Дзержинск, носивший до 1922 года название Койданово, – город с 40 тысячами населения, которому 800 лет. А вот сестра супруга со своей семьей по-прежнему живет в Энергетике.

Самым запоминающимся для Хизер стал визит в санаторий. Как она говорит, ранее уже слышала об этих местах отдыха, куда приезжают провести отпуск люди из городов и деревень. Здесь обычно остаются на период от двух недель до месяца.

По словам жительницы Оклахомы, семья отдохнула в санатории «Озерный» около Гродно.

«Санаторий – это территория в лесу на лоне природы, с озерами и всеми спа-процедурами, которые только можно представить. Заплатив за столько-то дней, можно оставаться здесь и иметь доступ ко всем тропам здоровья, бассейнам, расслабляющим и оздоровительным процедурам. Еда включена в стоимость. Я думаю, такое обязательно нужно сделать и в Америке – и как можно быстрее», – пишет Хизер.

Также семья побывала в Национальном художественном музее и Белорусском государственном цирке, парке имени Горького с планетарием и колесом обозрения, и наконец, совершила экскурсионную поездку по Минску на двухэтажном автобусе. И попробовала местную национальную кухню – драники, мачанку, холодник, клецки.

По мнению Хизер, кто-то может не воспринимать Беларусь как место для проведения отпуска, но эта страна – неоткрытая жемчужина, расположенная между Россией и остальной Восточной Европой.

«Наши ежегодные поездки знакомят наших детей с их историческим наследием, улучшают владение русским языком, позволяют отойти от бесконечной американской гонки и напоминают о том, в чем состоят простые радости жизни», – резюмирует американка.