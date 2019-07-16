Ночью с 16 на 17 июля жители Беларуси увидят частное лунное затмение.

В момент затмения Луна не войдет целиком в земную тень, поэтому со стороны Земли, где будет ночь, будет видно частное лунное затмение. Максимальная фаза затмения достигнет значения 0,65 (65 %). Продлится явление до полного выхода Луны из тени — 5 часов 34 минуты.

В момент максимального покрытия поверхности спутника Земли тенью планеты затмение будет видно даже невооруженным глазом — верх Луны будет под тенью, а низ будет освещен Солнцем. По мере окончания затмения процесс будет продвигаться в обратном порядке.

Белорусы увидят явление с момента восхода земного спутника из-под юго-восточного горизонта.

Наибольшая фаза затмения произойдет в 00.31.