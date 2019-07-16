Пьяный 47-летний гродненец во дворе метал ножи в детей. Так он попытался успокоить кричащих детей.

УВД Гродненского облисполкома сообщает, что мужчина был нетрезв и находился в своей квартире на ул. Пролетарской. Во дворе на площадке шумно играли дети.

Мужчина вышел на балкон и попытался утихомирить детей, но его было плохо слышно с 8-го этажа. Тогда он запустил в сторону детской площадки два кухонных ножа. Благо, ножи не долетели до площадки и не причинили никому вреда.

Дети позвали взрослых, а те в свою очередь вызвали милицию. Правоохранители задержали дебошира. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, но имел административные штрафы за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.