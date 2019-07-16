Глава Сбербанка Герман Греф доволен развитием бизнеса в Беларуси и пообещал белорусскому президенту Александру Лукашенко подарить Минску инновационный фонтан.

«Мы посмотрели на объём инвестиций — все идёт по плану. Мы один из крупнейших инвесторов в республику Беларусь — более $3 млрд инвестировали. Мы довольны, как у нас все складывается и обсудили дальнейшие шаги», — сказал Греф журналистам во вторник в Минске, комментируя встречу с Лукашенко.

По его словам, «также обсудили с Национальным банком, и глава государства попросил очень активно продвигать новые технологии, которые мы активно внедряем в России, и мы договорились об этом».

Кроме того, Греф пообещал представить белорусскому президенту опыт Сбербанка в реализации инновационных проектов в сфере образования.

«Мы договорились с главой государства о том, что мы постараемся сделать всеобъемлющую презентацию — все, что мы делаем в области образования, здравоохранения, строительства современных систем управления. Может быть, встретимся в Москве и мы сделаем большой показ», — рассказал Греф.

Также глава Сбербанка сообщил, что «по просьбе главы государства, пообещали, что в Минске будет построен инновационный фонтан». «Идея фонтана была рождена в Сбербанке и реализована нашими инженерами. Мы договорились, что до 3 июля следующего года, на День независимости Беларуси, откроем фонтан. Это будет подарок Сбербанка городу Минску», — сказал Греф.

Комментируя работу дочернего банка в Беларуси (БПС-Сбербанк), Греф отметил, что «у нас с 2015 года был большой кризисный хвост». «Но за последний год ситуация стабилизирована и сейчас у нас есть удовлетворение от работы нашего банка здесь».

В то же время, «мы договорились (с Лукашенко — ИФ), что в ближайшие два года мы серьезно поработаем, чтобы обеспечить сюда трансфер самых современных технологий».