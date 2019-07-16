Россия в прошлом году жестко заявила, что взамен на финансово-экономические субсидии для Беларуси в объеме USD5-6 млрд ежегодно вправе требовать от союзника выполнения интеграционных обязательств. Поэтому теперь она увязала предоставление любого рода дополнительных преференций с дальнейшим углублением интеграции в Союзном государстве.

Беларусь вынуждена была согласиться с требованиями союзника. Правительства двух стран уже подготовили обновленную программу углубления интеграции Беларуси и России. Этот документ передадут президентам Беларуси и РФ на VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге.

18 июля А. Лукашенко вместе с В. Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. «В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства», говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Предполагается, что дорожная карта по реализации инициатив в сфере союзной интеграции может быть подписана в ноябре 2019 года. От реализации этой дорожной карты теперь завязано решение целого пакета актуальных для Беларуси вопросов.

Компенсация за налоговый маневр

Беларусь с 1 января 2019 года в рамках налоговой реформы в нефтяной отрасли РФ вынуждена была вслед за Россией практически на треть снизить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Как следствие, несут потери белорусские НПЗ из-за подорожавшей нефти, а также белорусский бюджет недополучает экспортные пошлины на нефтепродукты.

По оценкам концерна «Беднефтехим», в январе-мае 2019 года белорусская экономика потеряла от налогового маневра в нефтяной отрасли России около USD130млн. Ранее правительственные чиновники предварительно оценивали потери от налогового маневра в 2019 году в USD400 млн, а за весь период реализации налогового маневра в 2019-2024 годах – более USD10 млрд.

Переговоры с правительством РФ о компенсации издержек из-за реализации налогового маневра белорусская сторона не прекращает с прошлого года. Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью телеканалу «Россия 24» оптимистично заявил, что у правительства РФ есть понимание проблем Беларуси, и стороны уже приступили к обсуждению компенсационных механизмов. По его словам, они могут быть в виде межбюджетных трансферов, изменения формулы цены нефти, а также внесения в эту формулу специальной скидки. «Размер же компенсации очевиден для двух сторон: должна быть возмещена разница в вывозных таможенных пошлинах, помноженная на объем поставляемой нефти», – сказал В. Семашко.

Однако в начале июля в интервью «Комсомольской правде» В. Семашко пожаловался: белорусская сторона направляла свои предложения по механизмам компенсации за налоговый маневр, а также по цене на газ в Минэнерго РФ, «Газпром», правительство РФ, «предлагали разные методики, но пока не получили ни одного официального заключения».

Продолжая эту тему в интервью «Россия 24», В. Семашко отметил, что издержки от второго этапа налогового маневра «неподъемны» для Беларуси. «Российские НПЗ будут покупать нефть где-то за 83?84% от мировой цены. Мы же будем покупать по мировой цене. А что такое эта льгота? Для того, чтобы НПЗ нормально работал, брал кредиты, обслуживал их, модернизировался, достаточно 4-5%. А тут – 16-17%. А у нас этого не будет. Поэтому мы не сможем пережить налоговый маневр», – заявил посол.

МВФ ожидает потери Беларуси от налогового маневра в РФ в размере 5% от ВВП до 2024 года. В 2018 году ВВП Беларуси составлял USD59,4 млрд, к 2025 году, согласно планам белорусских властей, ВВП должен вырасти до USD100 млрд.

Однако Кремль четко дал понять: компенсационные механизмы потерь от налогового маневра ля Беларуси теперь будут рассматривать в увязке с углублением интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В свою очередь министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в ходе Петербургского экономического форума 8 июня. Сообщил, что обсуждение вопроса компенсации потерь от налогового маневра проходит в контексте формирования единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов и рынка электроэнергии. «Три сегмента энергетического рынка, и только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и компенсации за налоговый маневр» – подчеркнул Д. Крутой.

Это может означать, что в ближайшие год Беларусь вряд ли получит компенсацию за налоговый маневр, ибо создать общие энергетические рынки в ЕАЭС предусмотрено к 2025 году.

Равные цены на газ

Согласно ранее достигнутым договоренностям (протокол от 13 апреля 2017 года к межправительственному соглашению от 25 ноября 2011 года), Беларусь и Россия должны были к концу 2018 года выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. А уже 1 июля 2019 года подписать соответствующее межправительственное соглашение.

В Минске рассчитывали, что этот документ будет включать формулу определения цены на газ для Беларуси, которая позволит к 2025 году – к предполагаемому сроку создания общего рынка газа в ЕАЭС – сблизить цену на импортируемый газ с ценой для потребителей Смоленской области РФ. Сейчас эта цена отличается примерно в 2 раза.

Иными словами, как отмечал посол Беларуси в России Владимир Семашко 20 июня в интервью агентству ТАСС, перейти от нынешнего коэффициента разницы цен 1,84 к коэффициенту 1,0. «Это был бы решительный шаг на пути сближения условий хозяйствования предприятий Беларуси и России. Он позволит приступить к решению иных более сложных задач белорусско-российской и евразийской экономической интеграции», – подчеркнул В. Семашко.

Он заявил, что белорусско-российские переговоры по новым условиям поставок газа в Беларусь с 1 января 2020 г ведутся на протяжении уже полутора лет. Однако консенсус пока не достигнут.

Условия кредита на строительство БелАЭС

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на осень 2019 года, второй – в 2020 году.

Строительство БелАЭС финансируется за счет государственного экспортного кредита РФ в объеме до USD10 млрд. Реально станция будет стоить дешевле. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в апреле 2019 года заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить менее USD7 млрд.

Соглашением предусмотрено, что на половину суммы кредита процент фиксированный – 5,23% годовых, на вторую половину ставка плавающая – ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США (на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день соответствующего периода начисления процентов) плюс маржа в размере 1,83% годовых. Согласно условиям контракта, Беларусь должна начать погашение кредита через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года – 30-тью равными долями каждые шесть месяцев.

Понимая предстоящие проблемы, связанные с предстоящей выплатой огромного кредита, белорусская сторона заранее начала торг за более выгодные кредитные условия, воспользовавшись тем, что по вине российского подрядчика сроки строительства станции сдвинулись на год.

А. Лукашенко на переговорах в Сочи в сентябре 2018 года заявил, что в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на более выгодные условия расчета по «атомному» кредиту. «Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее», – отметил А. Лукашенко. «Это примерно до 3% », – добавил он.

Глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич позже отмечал, что обсуждается продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет. Однако пока белорусские властям не смогли договориться с Москвой о пересмотре условий атомного кредита. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в мае сообщал, что предложения Беларуси по изменению условий кредита еще обсуждаются российской стороной «на высоком уровне». Этот вопрос Москва сейчас также рассматривает в увязке с углублением интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Завис российский госкредит

В пакете проблемных вопросов оказалась не только нефтегазовая тематика, но и ранее согласованные договоренности в кредитно-финансовой сфере. Беларусь обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на USD600 млн, но правительство РФ пока не приняло решение по этому вопросу, поскольку дальнейшую финансово-кредитную поддержку Беларуси Москва также связывает с углублением интеграции.

Таким образом, до разрешения интеграционной проблематики зависло выделение межгосударственного кредита в объеме USD630 млн на рефинансирование российской части госдолга Беларуси, а также перечисление финального транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития ) на USD200 млн.

Поэтому Беларусь вынуждена была искать альтернативу российскому кредиту – в апреле она вышла на подписание рамочного соглашения с Банком развития Китая, 20 июня Минфин сообщил о подписании меморандума по кредиту на 3,5 млрд юаней (около ч USD500), а также пересмотрела свои планы выхода на внутренний рынок с облигациями, номинированным в иностранной валюте

Встреча президентов: промежуточный этап на пути дальнейшего торга

Предстоящая встреча президентов Беларуси и России вряд ли поможет снять накопившийся пакет проблемных вопросов во взаимоотношениях ближайших союзников.

Без серьезного прогресса в вопросах, интересующих Кремль, Москва не ослабит жесткую позицию в отношении российско-белорусской интеграции, о чем свидетельствует недавнее назначение бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ, который в новой должности продолжит заниматься двусторонними отношениями.

В то же время само согласование интеграционной повестки может натолкнуться на непреодолимое противоречие. Очевидно, что Москва стремиться склонить белорусское руководство принять новый пакет конкретных обязательств по углублению интеграции и жестко зафиксировать сроки их реализации, ибо базовый Договор от 1999 года перестал быть обязывающим документом. Минск же, в свою очередь занимает иную позицию: «сначала стулья, а потом деньги». То есть, настаивает на том, что сначала нужно создать равные условия для субъектов хозяйствования Беларуси и России – а значит, получить компенсацию за налоговый маневр, уравнять цены на газ с российскими, снять административные запреты на пути поставок белорусской продукции на российский рынок, разблокировать финансирование, и только затем заняться более глубокой союзной интеграцией.