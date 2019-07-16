Российский лидер Владимир Путин уже не первый раз зовет президента Беларуси в гости на восток России.

Об этом сам рассказал Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, приглашения от президента России в этом году поступали уже дважды. Путин особенно хочет показать Лукашенко остров Русский, который находится на востоке России.

Он почему-то очень гордится этим островом, и я знаю почему. Многое там было сделано в последнее время. Действительно, Владивосток получил новое дыхание, есть перспектива развития, – пояснил президент Беларуси.

Стоит отметить, что в апреле на острое Русский состоялась первая встреча Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

На встрече с губернатором Приморского края Александр Лукашенко отметил, что «закрытых тем никогда не было с Россией».

Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами – тем более, – отметил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь всегда откликнется на любую просьбу. Уже сейчас она готова поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения и транспорт для пассажирских перевозок.