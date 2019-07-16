В сегодняшнем номере газеты «Народная Воля» напечатана информация под заголовком «Ці пабывае Аляксандр Лукашэнка на Валааме?” Вопрос возник не случайно. Дело в том, что накануне пресс-служба президента, анонсируя рабочий визит А.Лукашенко в Российскую Федерацию, который должен состояться 17-18 июля, в своем сообщении не конкретизировала, где руководители Беларуси и России проведут неформальную встречу.

И вот какой комментарий пришел от пресс-службы Президента Беларуси в последние часы. Публикуем его полностью:

“Официальный ответ на вопрос вашей газеты «Ці пабывае Аляксандр Лукашэнка на Валааме?” гучыць так: “Абавязкова пабывае!” Никакой тайны здесь нет, в плане формирования программы визита все достаточно традиционно. Принимающая сторона предлагает варианты программы, право Президента выбрать, какие пункты в этой программе останутся… где быть, а где не быть, особенно в части, касающейся неформальной стороны визита. Побывать на Валааме нашего Президента его российский коллега приглашал дважды, в том числе во время предыдущей встречи, на церемонии закрытия вторых Европейских игр. Александр Лукашенко приглашение принял. Так что никакой конспирологии!»