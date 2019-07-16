Согласно выводам экспертов Международного валютного фонда, в ближайшие 30 лет население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы серьезно уменьшится.

Однако эти прогнозы никак не коснутся стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Значительная потеря населения связана с низкой рождаемостью и миграцией. Чтобы негативные последствия остро не ощущались, в МВФ рекомендуют пойти на некоторые демографические реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Прибегнуть к подобным мерам предлагают и Беларуси, так как сокращение численности населения обернется сразу тремя проблемами.

Во-первых, это негативно скажется на экономическом росте, уровне жизни и финансовой стабильности. Во-вторых, из-за старения населения возрастет давление на здравоохранение и пенсионные системы. И в-третьих, это неизбежно окажет влияние на производительность экономики.

По словам экспертов МВФ, на данный момент не существует единого способа противостоять этому демографическому давлению. Даже политика по повышению рождаемости не сможет в полной мере помочь.

«Некоторые страны могут улучшить ситуацию, повысив уровень занятости, особенно среди женщин и работников старшего возраста, а также увеличив пенсионный возраст», — пояснили в МВФ.

Эксперты убеждены, что реформа пенсионного возраста особенно понадобится в Беларуси, Молдове, России, Турции и Украине. Нашей стране также советуют сфокусироваться на занятости женщин и людей старше 55 лет. Последнее, отмечают эксперты, могло бы быть особенно эффективным.

«Беларусь получила бы значительную выгоду, если бы повысила занятость людей старшего возраста даже без повышения пенсионного возраста», — считают специалисты.

В МВФ добавили, что нашей стране все эти реформы могли бы и вовсе приостановить сокращение рабочей силы в долгосрочном периоде. А вот Болгарии и Латвии даже изменения в законодательстве не помогут избежать сокращения рабочей силы.