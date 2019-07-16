Минчане могут онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ в электронном виде, воспользовавшись сайтом Единого расчетно-справочного центра Минска, сообщает БЕЛТА.

Для этого собственнику жилья необходимо заполнить несколько идентификационных полей за 2-3 минуты в личном кабинете пользователя. Далее информацию рассмотрят специалисты РСЦ, и ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение.

Кроме того, статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Также по-прежнему жильцы вправе обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением.

Рассылка извещений производится на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.

В Минске в электронном виде квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 10 тысяч столичных жителей.