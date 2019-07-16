Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 16 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 128,4 тыс. га, что составляет 5,94% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 15,3% от плана (51,5 тыс. га). В Гомельской области убрано 12,8% площадей (42,5 тыс. га), Гродненской — 4,11% (13,4 тыс. га), Минской — 2,81% (14,1 тыс. га), Могилевской — 1,99% (6,24 тыс. га). В Витебской области к уборке только приступают: зерновые убраны с 0,21% площадей (0,73 тыс. га). Всего по стране намолочено 398,7 тыс. т зерна при средней урожайности 31,1 ц/га.

Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 54,7% площадей (429 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2864 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц. Сенажа заготовлено 8 845 тыс. т (68,1% к плану), сена — 604,6 тыс. т (63,8%), силоса — 323,6 тыс. т (1,78%).