Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 25 июня 2019 г. № 53 внесены изменения в постановление МАРТ от 27 июня 2017 г. № 28.

Постановлением № 53 приложения 1, 2, 3 дополнены минеральной и питьевой водой в стеклянной таре для торговых объектов площадью 200 кв.м и более.

С учетом практики применения постановления № 28 уменьшено количество наименований яблок свежих в ассортиментных перечнях, а также изменены периоды сезонности по свежей плодоовощной продукции.

Внесены дополнения в приложения 4, 5, 6 и 7 в части включения подгузников для взрослых и пеленок гигиенических одноразовых впитывающих.

Также с учетом сложившейся практики продажи товаров в торговых объектах, расположенных на автозаправочных станциях, приложение 8 изложено в новой редакции (в приложении 8 уменьшено количество разновидностей товаров по 30 товарным позициям, исключены 27 товарных позиций).

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.