Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом он сегодня заявил журналистам, передает БЕЛТА.

«Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа (белорусско-российская. — Прим. БЕЛТА) провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты», — сказал министр.

По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки. «Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции», — отметил он.