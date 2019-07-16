Во всем мире соцсети — один из самых действенных инструментов для изменения общественного мнения. В Беларуси их влияние очень небольшое. Почему?

Охват и влияние соцсетей с каждым годом неуклонно растет. Это мировой тренд, характерный и для Беларуси.

— Блогеры сегодня являются бОльшими авторитетами, чем политики, а телеграмм-каналы и группы в Вконтакте или Фэйсбуке намного превышают по аудитории белорусские телеканалы, — отметил во время дискуссии «Цифровой активизм: сети, слежка, (само)цензура», активист анархистского движения, блогер Николай Дедок.

При этом онлайн активность часто приводит к изменениям окружающей действительности. Так, посты с хэштэгами #яНеБоюсьСказать и #MeToo изменили отношение общества к сексуальным домогательствам и домашнему насилию, аватары с надписью «Я/мы Голунов» привели к освобождению незаконно задержанного корреспондента отдела расследований «Медузы». Да и в Беларуси «Марши нетунеядцев» в 2017 году также были в большинстве своем организованы местными активистами через соцсети.

— Государство осознает эту опасность и пытается урегулировать поведение людей в соцсетях различными правовыми и законодательными рамками. За посты и репосты в соцсетях у нас теперь тоже предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность, — говорит исследователь политических коммуникаций в Вестминстерской школе медиа (Великобритания) Алесь Герасименко.

По его словам, многих людей это напугало и они сегодня лишний раз боятся поставить лайк под постом, критикующим действия властей.

Однако белорусы, как правило, преувеличивают опасность онлайн-активизма.

— Всех кого, так или иначе, задержали за посты в интернете, я знаю лично и могу с уверенностью сказать: их задержали не за их активность в интернете, а за то, что они координировали протестные акции в офлайне. Посты были лишь официальным поводом, — уверен общественный активист Максим Винярский.

Преувеличены и возможности спецслужб по доступу к аккаунтам активистов.

—Технологии, которые позволяют взломать телефон, почту, аккаунты в соцсетях, конечно, существуют, но 99,9% активистов это волновать не должно, — считает эксперт в сфере защиты персональных данных Алексей Казлюк.

Дело в том, что это слишком дорогой метод сбора информации и спецслужбы им пользуются только в случае крайней необходимости. Гораздо важнее следить за тем, о чем вы говорите с друзьями и знакомыми, считает эксперт.

— Вероятность того, что вас прослушивают через мобильный телефон – очень низка, а того, что завербуют вашего знакомого, который стал виновником ДТП, например, очень высока, — говорит Алексей Казлюк.

В то же время эксперты считают, что в интернете стоит быть более осторожным.

— Изучая опыт других стран, прежде всего России и Украины, я пришел к выводу, что все большую роль в соцсетях начинают играть фейковые аккаунты, — рассказывает Алесь Герасименко.

Протестные акции координируются аккаунтом с вымышленным именем, за которым порой скрываются десятки людей. В случае если одного из них задерживают – координацию продолжает вести второй, третий и так далее.

Основное же правило, позволяющее обезопасить себя и других людей – это трезво оценивать, что и как мы пишем в интернете. Написать о том, что не нравится можно разными способами — раскритиковать власти в словах и выражениях, подпадающих под действие Уголовного кодекса или написать так, что с постом все согласятся, он наберет тысячи лайков и репостов, но правоохранительные органы не смогут ничего предъявить.

— Каждый сам должен решать, что и как писать в соцсетях, главное не оставаться равнодушным, искать новые методы, способы и инструменты донести до людей то, что вы считаете важным. И тогда окружающая действительность рано или поздно изменится, — резюмирует Алесь Герасименко.