В извещениях на оплату ЖКУ за июнь, которые минчане получат в этом месяце, подрастут суммы пока только за горячее водоснабжение. По президентскому указу субсидируемый тариф на отопление и подогрев воды с 1 января по 31 мая включительно составлял 16,9259 рубля за 1 Гкал, а с 1 июня по 31 декабря — 18,4831 рубля за 1 Гкал. То есть увеличился на 1,56 рубля, сообщает Минск-Новости.

Как это отразится на жировках до и после отопительного периода?

Вместе с заместителем начальника жилищно-коммунального отдела филиала «Единый РСЦ г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Анной Бельской рассмотрим ситуацию на примере квартиры площадью 54,92 м2 на проспекте Пушкина, в которой живет семья из трех человек — супруги и их несовершеннолетний ребенок.

Небольшая разница

В течение первых пяти месяцев года объемы теплоэнергии, затраченные на подогрев воды в квартире, варьировались — округлим — от 0,3 до 0,22 Гкал. Для сравнения возьмем студеный месяц январь — показатель составил 0,3024 Гкал. При тарифе 16,9259 рубля за 1 Гкал к оплате насчитали 5,12 рубля. По новому тарифу сумма увеличилась бы до 5,59 рубля.

Не такой уж существенной видится и разница в плате за отопление: если за январь было израсходовано 1,0215 Гкал на сумму 17,29 рубля, то в новом отопительном сезоне при таких же затратах тепла набежит на 18,88 рубля.

Без счетчиков

Допустим, собственник жилья (муж) по каким-то причинам отправил водосчетчики в утиль или проигнорировал срок их плановой метрологической поверки (она бесплатно проводится 1 раз в 6 лет). В таком случае ежемесячно за подогрев воды будет начисляться сумма, примерно в 3 раза бóльшая. Дело в том, что в Минске для безучетных потребителей установлен норматив расхода воды в объеме 260 л (по 130 л горячей и холодной воды) на одного человека в сутки. Семья из трех человек в 30-дневный месяц будет оплачивать подогрев 11,7 м3, а в 31-дневный — 12,09 м3 по субсидируемому тарифу независимо от фактического расхода этого ресурса (водоснабжение — 23,4 и 24,18 м3 соответственно).

По полной

А теперь представим, что владелец квартиры оказался в категории не занятых в экономике. За его долю подогрева воды — 0,1008 Гкал (треть от 0,3024 Гкал) станут начислять по экономически обоснованному тарифу. Последний установлен с 1 января (на подогрев воды и отопление) в размере 88,99 рубля за 1 Гкал, а июньские изменения касаются только субсидируемых тарифов. Так вот, горячая вода отцу-супругу обойдется в 8,97 рубля, а его жене и ребенку суммарно — в 3,73 рубля. Итого — 12,7 рубля за услугу.

С наступлением отопительного периода не занятому в экономике главе семейства придется совсем невесело. В качестве точки отсчета опять возьмем январь 2019-го, в котором на отопление было израсходовано 1,0215 Гкал (к оплате с учетом субсидированного для всех тарифа 16,9259 рубля за 1 Гкал выставлено 17,29 рубля). Теперь же за 0,3405 Гкал насчитают по полному тарифу, получится 30,3 рубля, за остальные 0,681 Гкал — по обновленному субсидируемому на сумму 12,59 рубля. То есть отопление для семьи обойдется в горячую сумму 42,89 рубля.

Сгустим краски. Если вместе с мужем в список незанятых попадет и его жена, то за подогрев воды и отопление по полному тарифу будут начислять уже за две трети от общего объема потребленных гигакалорий. Несложно подсчитать, во сколько это выльется. С другой стороны, если незанятой будет только супруга, а муж — владелец жилья и получатель жировки — официально трудоустроен, то при расчетах применяется субсидируемый тариф на весь объем оказанных услуг по теплоснабжению.

В текущем году плановое повышение тарифов на ЖКУ решили разбить на два этапа: на большинство услуг — с 1 января, на теплоснабжение — с 1 июня, после завершения отопительного сезона.