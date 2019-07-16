Европейский парламент утвердил назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 16 июля.

«Урсула фон дер Ляйен станет новым президентом Европейской комиссии после того, как члены Европарламента проголосовали за ее кандидатуру», — говорится в сообщении Европарламента.

За кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутата, против — 327.

Перед назначением в Еврокомиссию Ляйен объявила об уходе в отставку с поста главы Министерства обороны Германии. Она собирается сложить с себя полномочия министра обороны в среду, 17 июля.

Европейский Совет предложил на пост главы Еврокомиссии кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен в начале июля 2019 года.

Она, как и канцлер Германии Ангела Меркель, является членом Христианско-демократического союза.