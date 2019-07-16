Белый хлеб сохраняет полезные свойства в течение 24 часов с момента изготовления, а ржаной – в течение 36.

Эксперты советуют покупать ровно столько хлеба, сколько необходимо для отдельного приема пищи, и ни в коем случае не превышать сроки его хранения. Приобретать хлебобулочные изделия следует только в стационарных предприятиях торговли.

На самом хлебе должны отсутствовать вмятины, трещины и прочие дефекты, он должен быть хорошо пропеченным, плотным, эластичным и равномерно пористым. Хранить продукт рекомендуется в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а не в полиэтиленовых пакетах.

«Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 г хранятся до 16 часов», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что при обнаружении плесени хлеб употреблять категорически нельзя.