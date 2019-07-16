Можно оформить заявку на доставку лекарств по рецепту врача, на препараты, реализуемые без рецепта, и на другие товары.

Эксперимент по приему заявок на доставку лекарств запускает «Белпочта» совместно с «Минской фармацией», об этом сообщили в пресс-службе предприятия во вторник, передает Sputnik.

«Жители сельских населенных пунктов Молодечненского и Мядельского районов Минской области могут оформить заявку на доставку лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента», — проинформировали представители «Белпочты».

Предполагается, что оформить заявку можно будет на доставку лекарств по рецепту врача, на препараты, реализуемые без рецепта, и на другие товары, которые не требуют особых условий хранения.

Отмечается, что для доставки будут недоступны лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, психотропные препараты, анаболики, а также средства, выписанные на льготных условиях (в том числе бесплатно).

Оформить заявку можно как в почтовом отделении, так и на дому через сотрудника предприятия. После доставки заказ намерены вручать адресату лично.