В Беларуси в мае 2019 года 33,6% работающих имели номинальную начисленную заработную плату более 1000 рублей. Соответственно меньше президентской тысячи получали 66,4% трудящихся. Данные Белстата отражают ситуацию в стране без учета микро и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Номинальна начисленная зарплата — заработок до уплаты налогов и 1% взноса в ФСЗН.

Самой распространенной зарплатой в стране стала от 1000 до 1500 рублей. Ее получают 21,6% работающих, 19,4% получают от 600 до 800 рублей, а 16,6% — от 800 до 1000 рублей.

Зарплату свыше 1500 рублей получает 12% работников, в том числе более 10000 рублей — 0,1%.

С другой стороны шкалы — 2,4% работников, которые имеют заработок до 300 рублей. От 300 до 400 рублей зарплату имеет 8,1%.