За выходные два милиционера попались на пьяном вождении, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале.

Уточняется, что они сели пьяными за руль вне службы. Пресс-секретарь МВД Беларуси: «Статистику «пьяных рулей» пополнили на выходных 2 «правоохранителя», которые находились в это время вне службы».

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел РБ Ольги Чемодановой, оба сотрудника милиции будут уволены, а также понесут наказание в соответствии с законом.

За эти выходные всего было остановлено сто семьдесят три пьяных водителя.