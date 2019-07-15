Происшествие со смертельны исходом произошло в деревне Городец во время празднования свадьбы.

По предварительной информации правоохранителей, один человек погиб, а второй находится реанимации.

Семья невесты была жителями поселка Антополь, а жених, по словам очевидцев, из Жабинковского района. Трагедия произошла во время празднования торжества, где отец невесты и еще один мужчина вышли на улицу из помещения, а там была компания молодых людей.

В результате разговора между людьми произошел конфликт и мужчин избили.

Отец невесты попал в реанимацию предположительно из-за того, что его ударили бутылкой по голове, а второй мужчина от полученных телесных повреждений скончался.

Официальных фактов по данному инциденту пока не поступало, а милиция устанавливает подробности происшествия.