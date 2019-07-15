В Беларуси появились новые тарифные группы юрлиц и ИП для расчетов за электроэнергию.

Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 24 июня 2019 года №52/22, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, отдельный уровень тарифов может быть установлен на электрическую энергию, потребляемую бюджетными организациями на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В новую группу также отнесены организации, которые занимаются эксплуатацией жилфонда или предоставляют ЖКУ, организации застройщиков, товарищества собственников в части использования электроэнергии в электронагревательных установках для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

Тарифная группа — группа потребителей, для которой может дифференцированно в установленном законодательством порядке определяться уровень тарифа на электрическую и (или) тепловую энергию.