Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 руководителей посольств по всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.
Как сообщается, президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.
«Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе, посол Украины в Соединенных Штатах Америки заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов», — говорится в сообщении.
Соответствующие указы президента будут опубликованы в ближайшее время.