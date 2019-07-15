Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 руководителей посольств по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

«Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе, посол Украины в Соединенных Штатах Америки заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов», — говорится в сообщении.

Соответствующие указы президента будут опубликованы в ближайшее время.