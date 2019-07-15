Семь порожних вагонов сошли с рельсов на перегоне Крупки-Приямино в Минской области при следовании грузового поезда №3007 по первому главному пути.

Изменен график движения некоторых пассажирских поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Инцидент произошел сегодня в 16.08. Всего в составе насчитывалось 89 вагонов, они следовали по маршруту Орша-Минск.

«В настоящее время проводится работа по восстановлению движения. Задействованы восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный. Пострадавших нет, ущерб экологии не нанесен», — отметили в пресс-центре.

Движение четных и нечетных поездов организовано по второму главному пути перегона. Изменен график движения некоторых пассажирских поездов.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.