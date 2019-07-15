Доллар и евро на минувшей неделе обновили минимумы с начала года, а белорусский рубль продолжил укрепляться. Как поведут себя инвалюты на этой неделе? В комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб оценил ситуацию на валютном рынке и дал прогноз по курсам валют на текущую пятидневку.

– На внешних валютных рынках за неделю соотношение евро и доллара практически не изменилось. Пара евро/доллар осталась вблизи отметки 1,1260.

При этом за эту неделю укрепился российский рубль. Доллар снизился к российскому рублю – с 63,6 до 63 ровно, или на 0,8%. Евро снизился с 71,6 российского рубля до 71 ровно – на те же 0,8%.

В результате и доллар, и евро заметно подешевели к белорусскому рублю, а российский рубль незначительно вырос.

Доллар снизился к белорусскому рублю на 0,71%, евро – на 0,68%. А российский рубль подорожал на 0,11%.

Валютная корзина снизилась на 0,29%. Это уже вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Причем в течение этой недели, хотя и в разные дни, и доллар, и евро, и сама валютная корзина обновили минимумы с начала года.

На начинающейся неделе скорее всего российский рубль продолжит укрепление к иностранным валютам.

В результате доллар и евро могут снизится к белорусскому рублю – доллар до 2,02 белорусского рубля и евро – до 2,28, а российский рубль незначительно вырастет до 3,23 белорусского рубля за 100 российских.