Награду Адильхану Макину торжественно вручат в рамках гала-концерта закрытия в понедельник: он набрал 178 очков из 180 возможных.

Представитель Казахстана Адильхан Макин стал Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске», сообщает Sputnik.

Конкурс вокалистов «Витебск» традиционно проходит в рамках «Славянского базара»: награду Адильхану Макину торжественно вручат в рамках гала-концерта закрытия в понедельник, 15 июля.

По итогам двух конкурсных дней казахстанский певец лидировал с внушительным отрывом: артист набрал 178 очков из 180 возможных. Он удостоен награды «Лиры», а также денежной премии в 20 тысяч долларов.

Лауреатом первой премии и обладателем награды, денежной премии в размере 15 тысяч долларов стал Георгий Путкарадзе из Грузии. Он набрал 171 балл (как и Илай из Израиля) и получил дополнительный голос от председателя жюри Тамары Гвердцители.

Обладателями второй премии по пять тысяч долларов, а также спецприза стали Илай и представитель Беларуси Ваня Здонюк, набравший 170 очков.

Третья премия досталась россиянину Ивану Дятлову (168 очков) и украинцу Дмитрию Бабаку (167): они разделили и спецприз и премию в пять тысяч долларов пополам. К слову, такое же количество баллов, как представитель Украины, набрали еще Паулина из Литвы и Лидич Исак из Молдовы.