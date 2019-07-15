Беларусь стоит на пороге двух избирательных кампаний – президентской и парламентской. Есть противоположные точки зрения насчет того, когда и какую кампанию разворачивать.

«Народная Воля» решила ознакомить читателей с мнением председателя Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной, судьи Конституционного суда до 1996 года Михаила Пастухова, председателя Конституционного суда после 1996 года, завкафедрой юридического факультета БГУ Григория Василевича и председателя юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло…

Полный текст читайте в газете за 16 июля