На встрече 12 июля с «активом» Заводского района белорусской столицы председатель Совета Республики (если кто-то забыл – верхняя палата нашего парламента) Михаил Мясникович заявил: «Сегодня практически весь жилфонд находится в частной собственности – и стоит проводить работу в том направлении, чтобы собственники жилья каким-либо образом участвовали в капитальном ремонте. А у нас что получается? Квартиры все – частные, а дома – «жэсовские». Но так продолжаться не может! Надо постепенно отходить от бюджетного финансирования капремонтов. Но не сразу, не одномоментно, чтобы не вызвать недовольства людей.

Нужны переходный период и большая разъяснительная работа, усилия органов местного самоуправления».

Возразить что-либо трудно: у самого опытного «аппаратчика», работающего сегодня в системе государственного управления, с логикой все в порядке. А если вспомнить трудовой путь Михаила Владимировича, то и вовсе не поспоришь. Товарищ Мясникович начинал его в недрах жилищно-коммунального комплекса, дорос сначала до отраслевого заместителя председателя Минского горисполкома, потом, некоторое время проработав секретарем горкома партии, пересел в кресло министра жилищно-коммунального хозяйства БССР и уж на закате советской эпохи оказался первым вице-премьером правительства республики. В общем, большинство нашего населения пешком под стол ходило, а Мясникович уже управлял системой ЖКХ вовсю. Так что, хотим не хотим, а в данном конкретном случае мнение высокопоставленного лица должно считаться вполне экспертным…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 16 июля