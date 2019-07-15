Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выложило на свою страницу в Twitter фотографию марсохода Curiosity на поверхности Красной планеты.

Снимок был сделан при помощи камеры HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Фотографию сделали с орбитальной станции еще 31 мая этого года.

На снимке марсоход выглядит маленькой точкой. Curiosity попал в кадр в момент исследования Лесного залива на глинистой территории горы Эолиды в кратере Гейл.