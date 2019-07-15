Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в программе «Главный эфир» белорусского телевидения рассказал о том, почему на ряде соревнований Вторых Европейских игр трибуны были полупустыми и назвал недоработки организаторов.

Он признал, что внешне эффект от трибун и фан-зон был не таким как во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

«Ежедневно возле Дворца спорта проходило через рамочные металлодетекторы 20 тыс. человек. Можно делать выводы. Может быть, эффект не такой, как на Чемпионате мира по хоккею. Почему? Потому что Чемпионат мира по хоккею — это очаговое мероприятие, это «Минска-Арена», это «Чижовка-Арена»: все толпились, находились на двух объектах, то здесь все было разбросано на территории. Были пиковые дни, 25, 26, 27 числа, когда практически одновременно на всех объектах проводились соревнования. Можно посмотреть: они все были заполнены. Нужно еще учесть, что билеты приобретались на целый день. Человек физически не может находиться на месте целый день. Ему очень сложно целый день находиться на объекте. Поэтому и складывается впечатление: можно придти сфотографировать, когда там находится 1000 человек, но можно придти посмотреть, когда люди на улице находятся, чтобы попросить купить билетик, чтобы попасть еще на эти соревнования», — сказал Сергей Ковальчук.

Он признал, что в министерстве ожидали большего от фан-зон около «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Они были сделаны с учетом опыта Чемпионата мира по хоккею, однако, в итоге туристы предпочли центр города. Сергей Ковальчук уверен, что во время Чемпионата мира по хоккею 2021 года такую схему надо сохранить. Фан-зоны возле арен будут востребованы.

Министр не стал называть суммы, которые Беларусь заработала на Европейских играх. Он считает, что вложения в спортивные объекты, инфраструктуру ценны сами по себе. По его словам, также очень важен полученный опыт.

«Но самое главное, мы получили колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований. Мы такого уровня соревнования не проводили в стране. Сегодня я от своих коллег слышу, что вы уже готовы проводить Олимпийские игры, по количеству объектов, по уровню объектов этих», — сказал министр.

Сергей Ковальчук отметил и недостатки, которые выявили игры.

«Мы могли бы привлечь еще больше туристов иностранных именно, с Европы, но отсутствие вот этого опыта сказалось, что эту работу, маркетинговую, рекламную где-то это не так организовали. Но это специалисты, каждый по своему направлению, должны сделать выводы и внести соответствующие коррективы в последующую подготовку. У нас впереди матчевая встреча «Европа-США». Второй негативный момент: мне кажется, что еще больше надо было организовать рекламу внутри страны, чтобы больше наших граждан посетило вот эти вот арены, увидело организацию мероприятия, сами соревнования. Все, кто окунулся в атмосферу соревнований, поверьте: никто не пожалел», — сказал он.