Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркивает приоритет внешнеэкономического вектора в работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. Об этом он заявил сегодня на открытии ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает БЕЛТА.

«Вы видите, что происходит в мире и на наших внешних рынках. Есть проблемы, вынужден это признать, с решением тех напряженных задач и параметров, которые поставлены в этом году, и выполнение которых — непосредственная сфера ответственности в том числе МИД и загранучреждений. Главная наша задача — это продвижение белорусских товаров и услуг на внешние рынки, — сказал министр. — Ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще с нашей прошлогодней встречи. Она и не будет проще. Идет жесткая и бескомпромиссная борьба во всех регионах за рынки сбыта и сферы экономического влияния».

Владимир Макей констатировал наличие в мире фактов торговых войн, протекционизма, продвижения собственных интересов в ущерб многосторонним обязательствам. «Все эти явления непосредственно затрагивают Беларусь с ее открытой экономикой. В этих условиях требования к работе посольств, важность их вклада в реагирование на внешние вызовы будет только возрастать. Востребованы нестандартные подходы, свежий незашоренный взгляд на рынки стран вашей аккредитации», — сказал министр, обращаясь к дипломатам.