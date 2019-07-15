Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении пресс-службы.

«В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств (…) Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что основной темой переговоров будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Как сообщалось, 9 июля Лукашенко заявил, что не собирается «что-то тайно решать» с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на Валаам.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка туда — ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске в минувший вторник.