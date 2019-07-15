«Алкашам места за рулем нет!» — категорично заявил в феврале этого года президент о нетрезвых водителях. Тема ужесточения ответственности за «пьяную езду» в последние годы поднималась не раз. И вот недавно ГАИ и прокуратура поделились своим видением проблемы. Сейчас все предложения рассматриваются госорганами. А пока AUTO.TUT.BY посмотрел, что же именно изменится в законодательстве.

Как пьяных водителей наказывают сейчас

Если ты попался впервые — получаешь штраф в 50−100 базовых (1275 — 2550 рублей) и 3 года лишения прав. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1000 базовых (25 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы.

За легкое опьянение прав смогут лишать и на 3 года, и на 5

Идея ГАИ в том, что выносить наказание предлагают в зависимости от степени алкогольного опьянения. Градацию милиционеры предложили такую:

первая ступень — если в крови водителя от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей предлагается увеличить штраф до 100 БВ. Срок лишения права управления оставить тем же — 3 года.

вторая ступень — если в крови водителя содержится от 0,8 промилле и более. Таким людям будет грозить штраф в 200 базовых величин (5100 рублей) и лишение прав на 5 лет.

Напомним, сейчас заключение о наличии у человека состояния алкогольного опьянения выносится в случае определения в выдыхаемом воздухе либо биологических жидкостях (моче, крови, слюне) 0,3 и более промилле абсолютного этилового спирта.

Пока что ГАИ не объяснила, на чем основана именно такая градация для нетрезвых водителей. Многие предположили, что первая ступень введена для того, чтобы «отсечь» тех, кто сел за руль «после вчерашнего». Правда, здесь возникает вопрос с медицинской точки зрения.

— В медицине не существует понятия «остаточного алкогольного опьянения», о котором часто говорят задержанные водители, — объясняет Инна Белаец, заведующая сектором наркологии организационно-методического отдела РНПЦ психического здоровья. — К тому же возникновение алкогольного синдрома у каждого человека может проявляться по-разному при одинаковом количестве промилле спирта в крови — это очень индивидуально и зависит от индивидуальных особенностей организма человека: пол и возраст людей, их физическое и психическое состояние, были они голодны или сыты, каково их здоровье и многие другие. Я считаю, что если водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, вне зависимости от его степени, то это может свидетельствовать о том, что у этого человека есть определенная утрата контроля над своими действиями. В этом случае он совершает преступление. Тем более если автомобилист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

Правда, в медицинской практике стадии алкогольного опьянения делят по-другому:

— от 0,3 до 1,5 промилле — легкое опьянение;

— от 1,5 до 2,5 промилле — опьянение средней степени;

— от 2,5 до 3,0 промилле — сильное опьянение;

— от 3,0 до 5,0 промилле — тяжелое отравление алкоголем, которое может привести к смерти.

Вот как предложение ГАИ может быть реализовано на практике. Например, водитель, у которого будет 0,5 промилле, получит штраф 100 базовых и лишение прав на 3 года. А водитель, у которого зафиксируют 1 промилле, получит штраф в 200 базовых и лишится прав на 5 лет. Но с медицинской точки зрения оба они будут находиться в одинаковой — легкой — степени алкогольного опьянения.

Зарубежный опыт

В большинстве стран Западной Европы стандарт допустимого уровня содержания алкоголя в крови во время вождения автомобиля — 0,5 промилле. В Восточной Европе этот показатель ниже — от 0 до 0,3 промилле.

В некоторых странах введены более строгие правила по допустимому уровню содержания алкоголя в крови для водителей со стажем вождения менее двух лет. Например, в соседней Литве допустимое количество алкоголя в организме водителя — до 0,4 промилле. Но у молодых водителей, мотоциклистов, водителей грузовиков и такси алкоголя в крови не должно быть вообще.

В Германии градация по степени опьянения схожа с медицинской: от 0,1 до 0,51 промилле — допустимо только для опытных водителей (для начинающих и тех, кому нет 21 года, — штраф в 250 евро), от 0,51 до 1,14 промилле — при первом нарушении 500 евро и месяц лишения прав для всех водителей, более 1,14 промилле в крови — дело передается в суд, который определяет размер наказания в конкретном случае.

В Дании градация двойная, как предлагают и в Беларуси, но с другими показателями промилле: от 0,5 до 2 и свыше 2.

У «повторников» предлагают забирать права на 8 лет

Для борьбы с «пьяной ездой» Генеральная прокуратура предлагает внести изменения в Уголовный, Административный и Процессуально-исполнительный кодексы.

— Несмотря на то, что негативная динамика по преступлениям, связанным с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, несколько переломлена, ситуация в этой сфере остается напряженной, — говорит официальный представитель Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак. — Меры, которые мы предлагаем, призваны улучшить существующую ситуацию. Но влиять на проблему следует комплексно, в том числе формировать у людей культуру потребления алкоголя, прививать с детства нетерпимость к такому поведению, как пьянство за рулем.

Как будут наказывать нетрезвых водителей:

ужесточат наказание за «пьяные» ДТП с последствиями. Речь идет о нарушении правил безопасности или ПДД, которые повлекли смерть человека или тяжкие телесные повреждения (ч. 4 ст. 316 и ч. 4 ст. 317 УК).

— Сегодня нижнего предела наказания по этим частям ст. 316 и 317 нет, а максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Мы предлагаем ввести нижний уровень наказания, а верхний предел увеличить на год: за эти преступления наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, — рассказали в Генпрокуратуре.

— увеличат срок дополнительного наказания для пьяных водителей-повторников.

Вне зависимости от того, произошло ДТП или нет, таких лиц предлагают лишать водительских прав на срок до 8 лет.

— за «пьяную езду» (ст. 18.16 КоАП РБ), а также за управление транспортным средством без прав (ст. 18.19 КоАП РБ) кроме административного взыскания будет налагаться арест на авто виновного лица.

— Сейчас возможность налагать арест на автомобиль нарушителя есть, она предусмотрена статьями 8.1 и 8.7 ПиКоАП, но речь идет именно об этих составах правонарушения. Необходимость ареста на транспорт возникла из-за того, что автомобилисты уклоняются от уплаты штрафа за административное правонарушение. В Генпрокуратуре надеются, что арест, наложенный на имущество, ускорит этот процесс — пока нарушитель не заплатит штраф, машину ему не вернут.

«Ну заберем мы у него права — садятся без прав»

Вместе с тем генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что только ужесточение наказания за пьянство за рулем не решит проблему.

— Позиция президента очень жесткая, он где-то в порыве сказал, что, может быть, пожизненно лишать прав… Не исключаю, что мы к этому придем, уже начали машины забирать. Но вы посмотрите другую сторону: ну заберем мы у него права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие, отцовские, угоняют, — рассуждает Александр Конюк. Его слова приводит БелаПАН.

По словам генпрокурора, законодательные меры будут приняты, но требуются дополнительные действия. Конюк не исключил, что этот вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение.

— Надо еще и какие-то другие меры прорабатывать, может, вместе с вами или с психологами. Одним лишением прав проблему кардинально не решим. Тот человек, который угробил пять человек ни за что, ведь у него не было прав, да и машина не его, отцовская (речь про страшное ДТП под Белоозерском. — Прим. ред.). Одних правовых мер недостаточно. Надо нам с вами что-то еще думать, искать дополнительные меры, — подчеркнул Конюк.