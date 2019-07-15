Снижение ставок по валютным депозитам заставляет белорусов активнее искать альтернативные варианты.

Относительно акций следует разделять понятия «сбережения» и «инвестиции». Например, сбережения подразумевают гарантию сохранности средств. Инвестиции напрямую связаны с доходом и, соответственно, риском.

По мнению специалистов, банковский вклад лучше рассматривать как «место» для временного хранения денег, которые могут понадобиться через определенное время.

Остальные сбережения лучше инвестировать в бизнес, недвижимость, интеллектуальную собственность. Иначе «нерабочие» сбережения «съест» инфляция.

Также банки рекомендуют белорусам не инвестировать свои сбережения в акции, если речь идет о накоплениях на какую-либо крупную покупку.

Цена бумаги может резко измениться даже в течение одного торгового дня, на этом можно потерять.

Для накопления средств, на некоторое время подходят фонды облигаций, страхование, депозит, а также и гарантийный сертификат.

Если человек не имеет проблем с финансами, в таком случае можно рассматривать вариант инвестиций в акции или фонды.

Кроме акций как вариант можно рассматривать облигации. По сравнению с депозитами в валюте их доходность может быть достаточно высокой.

Банкиры подчеркивают, что чем выше инвестиционный риск, тем более высокую доходность можно получить.

Инвестировать свои сбережения можно и в сырьевые ресурсы вроде нефти или золота.

Для этого не обязательно приобретать физическое золото или нефть. Проще обратить внимание на сырьевые индексные фонды.

Купив пай такого фонда, можно заработать, «привязав» свои инвестиции к динамике цен на конкретные сырьевые ресурсы.

Это один из простых и недорогих способов зарабатывать на таких активах.

Также можно заработать на менее известных простому обывателю фондах банковского управления, которые представляют собой «денежный мешок», который собирается множеством частных лиц под управлением банка.

Можно стать участником такого фонда, вложив от 1 тыс. долларов или евро. Однако здесь доход не гарантирован. Все будет зависеть от прибыльности инвестиций.

В данном случае, как сообщает tut.by, доходность в инвалюте составляет около 2 % годовых при самых минимальных рисках.

Также белорусам доступны сертификаты с фиксированным доходом и защитой капитала, которые обеспечивают минимальную базовую доходность и возможность. Увеличить доходность можно в случае роста индекса акций.