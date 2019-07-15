УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства в Осиповичах, сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что потерпевшими являются местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертных исследований.

С целью установления фактических обстоятельств и мотива преступления продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.