В Чехии свое 80-летие отметил известный эстрадный исполнитель Карел Готт, сообщает «МИР 24».

С начала 60-х годов прошлого века его называют «чешским соловьем». Готт уже несколько десятилетий – один из самых главных и ярких символов страны. В самой Чехии он настолько популярен, что его рейтинг выше, чем у самых видных чешских политиков. В 2003 году Готт отказался от предложения баллотироваться в президенты республики.

Карел Готт – единственный чех, которому при жизни создали музей на родине.

Торжества в честь его день рождения принимают в Чехии общенациональный характер.