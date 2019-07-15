В Вороновском районе конфликт между двумя братьями завершился смертью одного из них.

Братья проживали в одном доме, но в разных комнатах, и каждый сам по себе. В тот вечер перебранка между ними возникла из-за того, что младший поставил в упрек то, что более возрастной брат без просу взял его лошадь для сельхозработ. На претензию последний отреагировал рукоприкладством, сообщает grodno.mvd.gov.by.

Сначала несколько ударов кулаком по голове, а потом и толчок в спину вывели мужчину из равновесия, после чего он рухнул на пол, при падении получив ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму.

Потерпевший кое-как добрался до своей комнаты, где впоследствии умер. Его труп практически через сутки обнаружил брат, вызвавший скорую помощь, прибытие которой уже ничего не решало. В след за медиками в доме вскоре появились и сотрудники органов внутренних дел.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Умершему был 41 год. Подозреваемый на год старше, ранее не судим.