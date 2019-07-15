Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин рассказал о прогрессе Беларуси в переговорах по вступлению в ВТО.

Беларусь поставила для себя задачу завершить переговоры о присоединении к Всемирной торговой организации до июня 2020 года, когда в Нур-Султане будет проходить 12-я министерская конференция, заявил Турчин в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

«Я не хочу сказать, что мы уже завтра вступим, потому что на самом деле еще много есть вопросов, которые требуют обсуждения, причем не исключая обсуждений на самом высоком уровне», – сказал Турчин.

До конца 2019 года, в ноябре или декабре, пройдет еще одно заседание рабочей группы. До конца этого года или в первом квартале 2020 года Беларусь планирует согласовать все позиции и подготовить финальный вариант документа.

«Мы позиции текущей поддержки сельского хозяйства, которые у нас есть на сегодняшний день в стране, может быть даже с определенным каким-то увеличением, я уверен, что мы их отстоим», – сказал Турчин о субсидировании сельского хозяйства и добавил, что у беларусской стороны есть переговорный лаг, где она может подвинуться.

«Но мы понимаем те красные линии, ниже которых мы опускаться не будем», – заявил он.