Десятки тысяч горожан остались без света в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.

Около 42 тысяч жителей Манхэттена вечером 13 июля остались без электричества. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на энергетическую компанию ConEdison.

Из-за проблем с электроснабжением ряд станций нью-йоркского метро не работало, поезда проезжали без остановки.

Больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд.

Вышли из строя светофоры на нескольких перекрестках.

По словам властей города, пожарная служба реагировала на многочисленные пожары на трансформаторах, первый из которых произошел в Манхэттене, а также на сообщения людей, запертых в лифтах и ​​вагонах метро.

Телеканал указал, что проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города, которая случилась в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля был обесточен почти весь Нью-Йорк.

A New York City moment? Civilians directing traffic during the power outage #NYC #Blackout #blackoutnyc pic.twitter.com/Qs0s4Ge1ys

— Daryl Goldman MD (@Daryl_Goldman) July 14, 2019