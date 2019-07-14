Как известно, за уровень инфляции в Беларуси отвечает Нацбанк. И, несмотря на то, что его рассчитывает Белстат, объяснение изменения темпов роста потребительских цен дает главный банк страны.

Напомним, что если в апреле цены выросли по отношению к предыдущему месяцу лишь на 0,04%, а в мае – сразу на 0,3%, то по итогам июня в стране зафиксирована дефляция, т.е. снижение цен, пусть и совсем небольшая – на 0,01%. Последний раз подобного результата удавалось добиться более года назад – в мае 2018 г., когда потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем снизились на гораздо более заметные 0,3%, пишет «Экономическая газета».

В ежемесячном обзоре инфляции, размещенном на сайте Нацбанка, отмечено замедление прироста годовой инфляции в июне на 0,5 процентных пункта (п.п.) до 5,7%, после 6,2% в предыдущем месяце. С учетом поставленной главному банку страны задачи – добиться по итогам 2019 г. уровня роста потребительских цен не выше 5% – это внушает определенный оптимизм.

По мнению Нацбанка, такое снижение инфляции имеет вполне естественные причины, среди которых главная – снижение влияния «конъюнктурного шока» на рынке мясной продукции. Главный банк страны напомнил, что ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты начался в июне 2018 г. и сохранялся до конца прошлого года. В текущем году темпы роста цен на указанную продукцию будут, наоборот, замедлять годовую базовую инфляцию, если, конечно, не возникнут новые ценовые шоки.

Для подтверждения этого вывода Нацбанк привел уровень «мясной инфляции»: по итогам первого полугодия т.г. цены на мясо и мясопродукты уменьшились на 0,7% (июнь 2019 г. к декабрю 2018 г.).

Что касается «овощной инфляции» (цен на плодоовощную продукцию), то, после ускорения в мае до 9,5%, годовые темпы роста цен на эти товары в первом летнем месяце упали до 4%. Причиной этому стало замедление годовых темпов роста цен на капусту белокочанную после продолжительного периода ускоренного роста (с ноября 2018 г.), а также на большинство других видов овощей. Противоположную динамику показали цены на картофель, темпы которых существенно увеличились. К сожалению, годовые темпы роста цен на фрукты также оказались в положительной области, что сдерживало общее снижение сезонных цен.

При этом годовые темпы роста регулируемых цен и тарифов в последние четыре месяца практически не меняются. Так, в июне их прирост в годовом выражении снизился на 0,1 п.п. и составил 8,2% – результат, который был зафиксирован и в апреле.