На восьмом этапе ралли «Шёлковый путь» экипаж Сергея Вязовича перевернулся

На восьмом этапе ралли «Шёлковый путь» экипаж лидера грузового зачёта С. Вязовича перевернулся, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу ОАО «МАЗ».

Инцидент произошел на 33 километре спецучастка. После переворота грузовик встал на колёса, проехал 200 м и остановился. Члены экипажа не пострадали. После обследования МАЗа участники вернулись к точке старта, там они ожидают грузовик техподдержки.

Причины происшествия и информация о том, сможет ли экипаж Вязовича продолжать дальнейшую борьбу, уточняются.